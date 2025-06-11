ПВО сбили 32 украинских беспилотника над российскими регионами за ночь

Минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Большинство из них были сбиты над Воронежской областью – 16 дронов. Еще 8 сбиты над Курской, 5 – над Тамбовской, 2 – над Ростовской областью.

Кроме того, 1 беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Также в аэропортах Калуги и Саратова временно вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

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