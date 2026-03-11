Новости регионов: крупный пожар произошел на складе косметики в Казани

Крупный пожар тушат в Казани. На улице Родины горит склад на производстве косметики и парфюмерии. Огонь охватил 3 тысячи квадратных метров. На ликвидацию направили более 80 спасателей и 25 пожарных машин. Предварительно, пострадавших нет, 20 сотрудников самостоятельно покинули склад.

В Кузбассе до 16 марта действует режим повышенной готовности из-за ветра, который усилится до 25 метров в секунду и выше. Ожидается похолодание, метели, снежные заносы. На трассе "Сибирь" ввели ограничения движения автобусов, такси и большегрузов. В полную готовность приведены подразделения МЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.