Назвавшийся сыном Павла Дурова пользователь Telegram занимался мошенничеством с подарками

Молодой человек, представленный в Сети как возможный сын предпринимателя Павла Дурова, занимался продажей подарков по заниженным ценам. Пользователи переводили ему деньги, после чего их блокировали, не получая товар.

В Сети появились видео, на которых этот человек находится рядом с Дуровым, а также переписки и ссылка на продажу кепки. Основатель Telegram публично пометил аккаунт как мошеннический и лично возместил ущерб пострадавшим.

