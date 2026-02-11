Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 09:30

Происшествия

Назвавшийся сыном Павла Дурова пользователь Telegram занимался мошенничеством с подарками

Назвавшийся сыном Павла Дурова пользователь Telegram занимался мошенничеством с подарками

Новости мира: аномальные ливни вызвали масштабные наводнения на севере Колумбии

Пожару на Пресненском Валу присвоили повышенный ранг сложности

"Московский патруль": подпольный цех по производству жидкостей для вейпов нашли в Москве

Движение на улице Пресненский Вал восстановили после пожара в жилом доме

Рейд по поиску нелегальных мигрантов прошел в Санкт-Петербурге

Жители сгоревшего дома в центре Москвы находятся в пункте временного размещения

Мужчина пострадал в результате взрыва в подмосковном Фрязине

Пожар потушили в жилом доме в центре Москвы

"Московский патруль": жительница Москвы пытается вернуть проданную сыном квартиру

Молодой человек, представленный в Сети как возможный сын предпринимателя Павла Дурова, занимался продажей подарков по заниженным ценам. Пользователи переводили ему деньги, после чего их блокировали, не получая товар.

В Сети появились видео, на которых этот человек находится рядом с Дуровым, а также переписки и ссылка на продажу кепки. Основатель Telegram публично пометил аккаунт как мошеннический и лично возместил ущерб пострадавшим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиябезопасностьтехнологиивидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика