Туристические гиды на Сицилии вышли на протест из-за извержения вулкана Этна

Активная фаза извержения вулкана Этна на Сицилии, начавшаяся в конце декабря с выбросов лавы и пепла, привела к протестам местных туристических гидов. В районе вулкана были введены ограничения для посетителей.

В ответ гиды вышли на мирные демонстрации, требуя от властей разработать такие правила посещения Этны, которые одновременно обеспечивали бы безопасность туристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.