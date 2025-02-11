Новости регионов: на Сахалине начали обследование китайского танкера, севшего на мель

На Сахалине водолазы приступили к обследованию китайского танкера, который сел на мель у берегов острова. Ранее этому мешали сильные волны. Теперь специалисты смогут оценить масштаб повреждений корпуса и выяснить, есть ли угроза утечки топлива. В Невельском районе, где произошла авария, введен режим чрезвычайной ситуации.

В Воронежской области начался ледоход. Русло Дона освободилось от ледяного покрова. Кадры этого природного явления мгновенно разлетелись по соцсетям. Многие пользователи признаются, что наблюдают такое впервые в жизни.

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