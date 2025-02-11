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11 февраля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: пляжи Анапы восстановят после выброса мазута к курортному сезону

Новости регионов: пляжи Анапы восстановят после выброса мазута к курортному сезону

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В Анапе пообещали к курортному сезону привести в порядок все пляжи, которые пострадали от выброса мазута – это более 40 километров береговой линии. В настоящее время там идут работы по очистке прибрежной полосы от мелких фракций нефтепродуктов. Чтобы восстановить пляжи Анапы, власти предлагают привезти более 800 тысяч кубометров песка, который по составу близок к черноморскому.

Тем временем водолазам удалось добраться до китайского сухогруза, который 8 февраля сел на мель у берегов Сахалина. Начать обследование подводной части корабля мешали сильные волны. Теперь специалисты смогут оценить, насколько сильные повреждения получило судно и есть ли угроза утечки топлива.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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