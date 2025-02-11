Новости мира: лесной пожар охватил 15 тыс гектаров в Аргентине

В Аргентине вторую неделю полыхают леса. Всего за стуки пламя распространилось на 15 тысяч гектаров. Огонь охватил провинцию Неукен. Ситуацию осложняет сильный ветер, из-за которого пожарные вертолеты не могут приблизиться к очагу возгорания. К тушению привлекли более 600 человек.

Между тем в аэропорту Аризоны частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в другое воздушное судно. Сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших. Полосу временно закрыли, несколько рейсов пришлось задержать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.