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Новости

11 февраля, 07:30

Происшествия

Новости мира: лесной пожар охватил 15 тыс гектаров в Аргентине

Новости мира: лесной пожар охватил 15 тыс гектаров в Аргентине

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Новости мира: лесные пожары охватили юг Аргентины

В Аргентине вторую неделю полыхают леса. Всего за стуки пламя распространилось на 15 тысяч гектаров. Огонь охватил провинцию Неукен. Ситуацию осложняет сильный ветер, из-за которого пожарные вертолеты не могут приблизиться к очагу возгорания. К тушению привлекли более 600 человек.

Между тем в аэропорту Аризоны частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в другое воздушное судно. Сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших. Полосу временно закрыли, несколько рейсов пришлось задержать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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