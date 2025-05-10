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10 мая, 15:30

Происшествия

Подмосковные энергетики устранили последствия прошедшего аномального циклона

Подмосковные энергетики устранили последствия прошедшего аномального циклона

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Подмосковные энергетики убрали с проводов более 6 000 деревьев, восстановили около 1,5 тысячи пролетов линий электропередачи и заменили 151 опору ЛЭП. Энергоснабжение региона, пострадавшего от аномального циклона, восстановлено в полном объеме.

Основной удар стихии приняли на себя Солнечногорский, Клинский, Истринский, Талдомский, Рузский и Сергиево-Посадский районы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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