Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 11:45

Происшествия

Новости регионов: уровень реки Урал поднялся до 996 сантиметров

Новости регионов: уровень реки Урал поднялся до 996 сантиметров

Новости мира: почти 100 тыс человек эвакуировали из-за паводка в Казахстане

Легковая машина врезалась в отбойник на Ярославском шоссе

Уровень воды в реке Урал достиг отметки 978 сантиметров

На Камчатке заболевших туристов эвакуировали вертолетом

Новости регионов: штормовое предупреждение объявили на Камчатке

ВС РФ нанесли удар по складу беспилотников в Запорожье

Новости мира: взрыв произошел на ГЭС в Болонье

СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами стран Запада

Два грузовика столкнулись на Можайском шоссе

Уровень реки Урал в Оренбурге поднялся до 996 сантиметров, гидрологи спрогнозировали, что в течение 10 апреля значения вырастут в среднем на 50 сантиметров. Известно, что в зоне паводка оказались 300 домовладений. Между тем обостряется обстановка в других регионах РФ: в Курганской области уровень реки Тобол достиг 357 сантиметров. Там перекрыли часть дорог, чтобы оперативно поставлять грунт для укрепления дамбы.

Госкомиссия допустила к первому старту с космодрома Восточный ракету "Ангара-А5". Об этом сообщили в "Роскосмосе". Цель запуска – вывести на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой. Старт назначен на 12:00. Изначально пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" планировался 9 апреля, но был отменен автоматикой за две минуты до старта. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионынаукавидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика