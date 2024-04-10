Новости регионов: уровень реки Урал поднялся до 996 сантиметров

Уровень реки Урал в Оренбурге поднялся до 996 сантиметров, гидрологи спрогнозировали, что в течение 10 апреля значения вырастут в среднем на 50 сантиметров. Известно, что в зоне паводка оказались 300 домовладений. Между тем обостряется обстановка в других регионах РФ: в Курганской области уровень реки Тобол достиг 357 сантиметров. Там перекрыли часть дорог, чтобы оперативно поставлять грунт для укрепления дамбы.

Госкомиссия допустила к первому старту с космодрома Восточный ракету "Ангара-А5". Об этом сообщили в "Роскосмосе". Цель запуска – вывести на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой. Старт назначен на 12:00. Изначально пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" планировался 9 апреля, но был отменен автоматикой за две минуты до старта. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.

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