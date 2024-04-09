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Новости

09 апреля, 23:30

Происшествия

Новости регионов: в морском порту Мурманска затонуло судно "Заполярье"

Новости регионов: в морском порту Мурманска затонуло судно "Заполярье"

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"Безопасный город": столичная полиция провела успешные операции по борьбе с наркотиками

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 апреля

Новости регионов: около 7 тыс домов затоплены в Орске из-за паводка

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В отношении должностных лиц США и стран НАТО завели уголовное дело в России

Следователи выяснят обстоятельства смерти оперного певца Евгения Кунгурова

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Новости мира: шторм спровоцировал пожары в Кейптауне

В морском порту Мурманска затонуло судно "Заполярье". Причины сейчас выясняют следователи. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

Движение поездов по направлению Москва – Минск восстановили после обрушения моста в Вязьме. Работы продолжаются на двух путях.

В Свердловской области выпал снег. На трассе Серов – Североуральск – Ивдель на работу вышла спецтехника. Ситуацию контролируют патрули ДПС.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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