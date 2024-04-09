Новости регионов: в морском порту Мурманска затонуло судно "Заполярье"

В морском порту Мурманска затонуло судно "Заполярье". Причины сейчас выясняют следователи. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

Движение поездов по направлению Москва – Минск восстановили после обрушения моста в Вязьме. Работы продолжаются на двух путях.

В Свердловской области выпал снег. На трассе Серов – Североуральск – Ивдель на работу вышла спецтехника. Ситуацию контролируют патрули ДПС.

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