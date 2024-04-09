Знакомый Евгения Кунгурова рассказал о разговоре с певцом незадолго до его смерти

Тело оперного певца, участника шоу "Голос" Евгения Кунгурова нашли около подъезда его дома в центре Москвы 8 апреля. Что известно о гибели артиста и как на произошедшее отреагировали его поклонники и близкие – в нашем материале.

Что произошло

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Тело оперного певца Евгения Кунгурова нашли рядом с его домом на Зоологической улице в центре Москвы вечером 8 апреля. Перед этим исполнитель отправил супруге Ирине Мелединой сообщение, в котором рассказал о решении покончить жизнь самоубийством, отметил в разговоре с РИА Новости представитель экстренных служб. После этого певец перестал отвечать на звонки.

Жена пыталась самостоятельно связаться с Кунгуровым, а затем вызвала домой спасателей и полицию, которые и обнаружили тело.

Смерть певца позднее подтвердила актриса Екатерина Гусева, которая вела с ним программу "Романтика романса" на телеканале "Культура".



Александр Бичев участник шоу "Голос", был знаком с Кунгуровым по проекту Я позвонил Екатерине Гусевой. К сожалению, это правда. Она подтвердила его смерть.

У музыканта могли быть проблемы с психическим здоровьем, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По данным телеграм-канала Mash, они начались еще 10 лет назад: у Кунгурова якобы диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию. Сам артист, по данным СМИ, жаловался на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию, но после выписки из специализированных клиник вместо лечения препаратами обращался за помощью к гипнологам и остеопатам.

Помимо этого, согласно базе электронной картотеки Пресненского суда Москвы, Кунгуров и его супруга подавали заявление на развод в 2023 году, однако оно было возвращено два раза – в мае и июне.

Известно, что у артиста остались двое детей в возрасте двух и восьми лет.

Оперный и эстрадный певец, заслуженный артист России Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года в городе Заречном в Свердловской области. Он участвовал в ТВ-проектах "Большая опера", шоу "Голос" и "Один в один!". В 2022 году Кунгуров стал солистом Калининградского музыкального театра, в 2023-м получил благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни.



"Талантливый, красивый..."

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Близкие Евгения Кунгурова находятся в шоке после известия о его смерти, сказал Пятому каналу отец исполнителя.





Виктор отец Евгения Кунгурова Мы сами сидим здесь при смерти... Мы находимся на Урале. Нам тоже позвонили и сказали, и все.

В свою очередь, друг артиста Никита рассказал, что последний раз общался с певцом на концерте в Государственном Кремлевском дворце, который состоялся в феврале, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Долго сидели в буфете, много и обо всем разговаривали. Да, Женя не всегда был эмоционально стабилен. У него случались перепады настроения. При личных встречах это было заметно", – поделился собеседник.

За несколько часов до смерти Кунгуров говорил по телефону с актером Сергеем Шолохом, сообщает газета "Известия". По его словам, ничего в разговоре с певцом не предвещало беды.





Сергей Шолох актер, знакомый Евгения Кунгурова Замечательный он был человек, талантливый, красивый, сорокалетний нормальный мужик. <...> Были какие-то депресняки свои, наверное, я не знаю. Я говорил с ним в семь вечера, ничего не почувствовал.

Певец Сергей Пенкин в разговоре с телеграм-каналом Mash признался, что не может поверить в случившееся с Кунгуровым.

"Все было нормально, последний раз виделись где-то месяц назад в программе для канала "Культура". Я даже не в курсе просто был (о его смерти. – Прим. ред.)", – рассказал артист.

Соболезнования в связи со смертью Кунгурова выразили, в частности, Музей Победы, Государственный Кремлевский дворец и Калининградский музыкальный театр, солистом которого он был с января по ноябрь 2022 года.

Поверить в произошедшее не могут также и поклонники исполнителя, публикующие десятки сообщений на его официальной странице в соцсетях.