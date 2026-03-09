Форма поиска по сайту

09 марта, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Зону поиска пропавших детей расширили в Звенигороде

Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистического боеприпаса

ДТП произошло на улице Обручева в Москве

Пожар произошел в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы

Грузовик сгорел на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

Девочка пострадала во время квеста в Краснодаре

Новости регионов: жительницы Владивостока открыли купальный сезон-2026 среди льдин

В Звенигороде в поисках троих пропавших детей участвуют более 500 волонтеров

В Глазго обрушился купол здания после пожара

При поиске пропавших в Звенигороде детей обследовали почти 8 тысяч метров акватории. Территорию прочесывают на лодках и снегоходах. В поисках объединились сразу несколько поисковых отрядов.

В аэропорту Шереметьево приняли рейс из Дохи. Это первый самолет из Катара после 28 февраля. В столицу в первую очередь доставили пассажиров с детьми, пожилых людей и тех, у кого проблемы со здоровьем.

Владимир Путин провел в Кремле совещание по ситуации с нефтью в мире. Он заявил, что цены прибавили более 30% за последнюю неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиятранспортполитикаэкономикавидео

