В турецком Мерсине загорелись леса

Жуткие кадры из турецкого Мерсина. Там горят леса. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Трассу Мерсин – Анталья закрыли для транспорта. Об этом сообщают местные СМИ.

Эвакуируют людей из атомной электростанции "Аккую", которую там строят, и всех местных жителей. Борьбу с пожаром ведут 11 самолетов, 29 вертолетов, включая девять военных, 138 сухопутных вездеходов и 850 спасателей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.