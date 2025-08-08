Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 11:30

Происшествия

Новости регионов: река Хоста вышла из берегов из-за сильных ливней в Сочи

Новости регионов: река Хоста вышла из берегов из-за сильных ливней в Сочи

Почти 5 млн руб украли из отделения "Почты России" в Царицыне

Авария с двумя автобусами произошла на улице Дыбенко

BMW и Mercedes столкнулись на Саввинской набережной

Новости регионов: потолок обрушился на Невском проспекте в Петербурге

Самосвал с песком опрокинулся на Новорижском шоссе

Новости мира: власти КНР ввели ограничения из-за вируса чикунгунья

"Московский патруль": возбуждено первое в России уголовное дело против дроповода

"Московский патруль": задержан владелец столичного пункта проката лодок

"Московский патруль": монтажница задержана за кражу микросхем на 12 млн руб в Свиблове

Водопады появились в Сочи из-за сильных ливней. В одном из районов города из берегов вышла река Хоста. В результате затопило улицы. В местном МЧС объявили о штормовом предупреждении, оно действует до конца дня 8 августа. В некоторых реках уровень воды может подняться до опасных отметок.

Пассажирское скоростное судно "Комета" выполнило первый за 30 лет рейс. Теплоход следовал из Сочи в Сухум в тестовом режиме. Власти Абхазии отметили, что возобновление водного сообщения с Россией стало историческим событием для обеих стран. В российском Минтрансе добавили, что к рейсу долго готовились – нужно было решить таможенные, пограничные, санитарные и технические вопросы.

Перекрытия между первым и вторым этажами рухнули в одном из жилых домов на Невском проспекте Петербурга. Прокуратура начала проверку. В администрации района сообщили, что угрозы обрушения дома нет, жильцов не нужно эвакуировать. Предварительно, перекрытия рухнули из-за ремонта в одной из квартир. Ее приводили в изначальное состояние после незаконной перепланировки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодатранспортрегионывидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика