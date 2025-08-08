Новости регионов: река Хоста вышла из берегов из-за сильных ливней в Сочи

Водопады появились в Сочи из-за сильных ливней. В одном из районов города из берегов вышла река Хоста. В результате затопило улицы. В местном МЧС объявили о штормовом предупреждении, оно действует до конца дня 8 августа. В некоторых реках уровень воды может подняться до опасных отметок.

Пассажирское скоростное судно "Комета" выполнило первый за 30 лет рейс. Теплоход следовал из Сочи в Сухум в тестовом режиме. Власти Абхазии отметили, что возобновление водного сообщения с Россией стало историческим событием для обеих стран. В российском Минтрансе добавили, что к рейсу долго готовились – нужно было решить таможенные, пограничные, санитарные и технические вопросы.

Перекрытия между первым и вторым этажами рухнули в одном из жилых домов на Невском проспекте Петербурга. Прокуратура начала проверку. В администрации района сообщили, что угрозы обрушения дома нет, жильцов не нужно эвакуировать. Предварительно, перекрытия рухнули из-за ремонта в одной из квартир. Ее приводили в изначальное состояние после незаконной перепланировки.

