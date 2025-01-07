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Новости

07 января, 15:30

Происшествия

Новости регионов: смертельная авария произошла в Свердловской области

Новости регионов: смертельная авария произошла в Свердловской области

Новости мира: более 90 человек погибли при землетрясении в Тибете

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Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии находятся в крайне тяжелом состоянии

Смертельная авария произошла в Свердловской области. На трассе Екатеринбург – Серов столкнулись фургон и легковушка. Один человек погиб, еще пятеро пострадали, включая двоих детей. Всех увезла скорая помощь.

В Петрозаводске взорвался газ в пятиэтажке. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщили в МЧС, пожара не последовало. В результате ЧП обрушилась межкомнатная стена.

На хоккейном матче команд "Ак Барс" и "Авангард" у нападающего казанской команды Никиты Дыняка на лед выпал телефон. Момент заметили на трансляции и сразу стали обсуждать в соцсетях.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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