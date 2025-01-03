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03 января, 17:30

Происшествия

Новости мира: почти 100 машин столкнулись в Казахстане

Новости мира: почти 100 машин столкнулись в Казахстане

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Почти 100 машин столкнулись в Казахстане из-за метели, сообщил национальный оператор по управлению автомобильными дорогами. Кроме того, из-за аварии на трассе начался затор. На месте работают службы по чрезвычайным ситуациям.

Исполнитель теракта в Новом Орлеане заложил еще два взрывных устройства в центре города и держал при себе детонатор. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Бомбы находились в контейнерах для льда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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