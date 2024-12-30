Казахстан отправил в Бразилию черные ящики самолета, разбившегося под Актау, сообщили в Минтрансе. Там уточнили, что это бортовые самописцы с памятью на два часа.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

