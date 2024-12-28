Пострадавшие при взрыве котельной в Самаре госпитализированы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Самарской области"

Трое пострадавших при взрыве котельной в Самаре госпитализированы в состоянии средней тяжести, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Ведомство уточнило, что до госпитализации всем пострадавшим – двум взрослым и одному ребенку – была оказана необходимая медицинская помощь. У них диагностированы черепно-мозговые травмы.

Также стало известно, что в доме взрывом разрушена межкомнатная перегородка.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Данилевского произошел 28 декабря. Авария привела к разрушению стен и повреждению шести квартир, находящихся рядом с техническим помещением. Две из них – на втором этаже, четыре – на первом.

Прокуратура инициировала проверку соблюдения законов в области газоснабжения.