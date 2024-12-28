28 декабря, 15:57Происшествия
Три человека пострадали от взрыва в котельной в доме в Самаре
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Самарской области"
В Самаре в результате взрыва котельной в многоквартирном доме пострадали два взрослых и один ребенок. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем телеграм-канале.
Взрыв произошел на первом этаже в здании на улице Данилевского. Авария привела к разрушению стен и повреждению шести квартир, находящихся рядом с техническим помещением. Две из них – на втором этаже, четыре – на первом, уточняет РИА Новости.
Пострадавшим оказывают помощь медики. Кроме того, решается вопрос о размещении жильцов поврежденных квартир, добавило ведомство.
Также прокуратура инициировала проверку соблюдения законов в области газоснабжения.
Ранее взрыв газа в доме произошел в Малгобекском районе Ингушетии. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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