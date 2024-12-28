Три человека пострадали от взрыва в котельной в доме в Самаре

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Самарской области"

В Самаре в результате взрыва котельной в многоквартирном доме пострадали два взрослых и один ребенок. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем телеграм-канале.

Взрыв произошел на первом этаже в здании на улице Данилевского. Авария привела к разрушению стен и повреждению шести квартир, находящихся рядом с техническим помещением. Две из них – на втором этаже, четыре – на первом, уточняет РИА Новости.

Пострадавшим оказывают помощь медики. Кроме того, решается вопрос о размещении жильцов поврежденных квартир, добавило ведомство.

Также прокуратура инициировала проверку соблюдения законов в области газоснабжения.

Ранее взрыв газа в доме произошел в Малгобекском районе Ингушетии. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".