Новости мира: вулкан Левотоби проснулся в Индонезии

В Индонезии, где третий день активен вулкан Левотоби, власти пытаются эвакуировать более 16 тысяч человек. В ночь на 6 ноября там произошло очередное извержение. Согласно последним данным, погибли не менее 10 человек, еще 63 получили травмы. Более 2,5 тысячи домов и 25 школ разрушены. Вывезти людей из опасной зоны мешает скопившийся на дорогах вулканический пепел.

Между тем погодную аномалию зафиксировали в Саудовской Аравии. Песчаные барханы засыпало снегом и градом, а столбики термометров упали до нетипично низких значений. Метеорологи объясняют такую погоду расширением областей низкого давления в Аравийском море.

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