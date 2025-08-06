Форма поиска по сайту

Новости

06 августа, 14:15

Происшествия

На Можайском шоссе разрушен тротуар из-за наводнения

В Подмосковье продолжают устранять последствия сильного ливня, который обрушился на регион в начале недели. Дорожные службы устраняют повреждения на Можайском шоссе, где из-за перелива воды через проезжую часть был разрушен тротуар.

Для безопасности установили водоналивные блоки. Эксперты связывают участившиеся случаи сильных ливней с изменением климата – вместо частых слабых дождей в регионе теперь чаще случаются мощные ливни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

