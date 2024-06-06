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06 июня, 08:45

Происшествия

Новости мира: взрыв произошел в жилом доме в Чикаго

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В ночь на 6 июня в жилом доме в пригороде Чикаго (США) произошел взрыв. Из-за него начался сильный пожар, тушить который было трудно из-за отсутствия гидрантов поблизости. Экстренным службам пришлось перекопать дорогу для отключения газа в соседних зданиях. Позднее под завалами дома было найдено тело 77-летнего хозяина.

Тем временем власти штата Колорадо согласились выплатить 8,5 миллиона долларов в качестве компенсации женщине, которую полицейские оставили в машине на железнодорожных путях. В 2022 году ее задержали за мелкое правонарушение и для составления протокола посадили в машину в наручниках. Однако только офицеры успели выбежать из нее перед столкновением с поездом. В итоге задержанная выжила и уже оправилась от случившегося.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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