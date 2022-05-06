Мощный торнадо зафиксировали в штате Оклахома

В штате Оклахома прошел мощный торнадо. Смерч срывал крыши, провода и переворачивал машины. Повреждены или полностью разрушены десятки жилых зданий и хозяйственных построек.

С начала мая над центральными и южными штатами Америки пронеслась серия разрушительных торнадо. Эти регионы еще называют "Долиной торнадо". В среднем в год там возникает около 700 смерчей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

