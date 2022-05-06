Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с участием блогера Некоглая

Полиция возбудила уголовное дело после смертельной аварии в центре Москвы. Ночью на перекрестке в районе Белорусского вокзала автомобиль каршеринга пролетел на красный и столкнулся с двумя машинами. За рулем одной из них находился блогер Николай Лебедев также известный как Некоглай.

Момент аварии сняли уличные камеры наблюдения. KIA Рио на большой скорости сначала врезалась в Porsche. После чего столкнулась с грузовиком. Водитель каршеринговой машины погиб на месте. Четыре человека, включая блогера, попали в больницу.

Как рассказал сам Николай Лебедев, у него сотрясение мозга. Вместе с блогером в автомобиле находились еще два человека – девушка и боец ММА Асхаб Магомедов. Спортсмен получил травму головы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.