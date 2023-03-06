ФСБ пресекла попытку покушения на главу группы компаний "Царьград"

ФСБ предотвратила покушение на российского предпринимателя и основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Об этом сообщили в ведомстве. Кроме того, там опубликовали видео момента, когда бомбу заложили под его автомобиль.

По версии ФСБ, организатором покушения является Денис Капустин, который устроил нападение на Брянскую область. Он также пытался организовать теракт на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, но взрыв предотвратили. По факту покушения на Малофеева завели уголовное дело по трем статьям.

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