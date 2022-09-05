Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан возросло до 9 человек

Девять человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка. В отношении руководителя и гида турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, возбудили уголовное дело. В самой компании провели обыски.

З0 августа группа из 10 туристов и двух гидов отправилась на Ключевскую Сопку. 3 сентября девять человек начали восхождение на вершину, остальные остались в лагере. Альпинисты сорвались на отметке около 4 150 метров. Трое оставшихся туристов вышли на связь с родственниками. В данный момент они ожидают спасателей в домике вулканологов.

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