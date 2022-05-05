В Люберцах эвакуировали ТЦ "Выходной". На кадрах видно, что около здания очень много людей. Также приехали спасатели, полиция и скорая помощь.

Что именно произошло, неизвестно. Сейчас внутрь никого не пускают, работают оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

