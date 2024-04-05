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05 апреля, 09:45

Происшествия

Губернатор Мурманской области опубликовал видео после покушения

Губернатор Мурманской области опубликовал видео после покушения

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции из-за нападения. Он записал видео-обращение, в котором выразил благодарность медикам, оказавшим всю необходимую помощь в экстренной ситуации, и сообщил, что после восстановления сразу вернется к работе.

Ранее неизвестный напал на Андрея Чибиса в городе Апатиты. Он нанес губернатору удар ножом в живот, впоследствии объяснив свой поступок личной неприязнью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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