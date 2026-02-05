Новости регионов: МЧС направило электростанции в Белгородскую область после обстрела

МЧС России направило 30 передвижных электростанций и 5 топливозаправщиков в Белгородскую область. Устройства необходимы для восстановления энергосистемы региона после массированного обстрела 3 февраля. По области выпустили 35 снарядов и 107 беспилотников.

В подмосковном Красногорске открылась выставка гражданской авиации НАИС-2026 и беспилотных комплексов "Дронтех". В мероприятии участвуют более 200 компаний из 6 стран мира, включая 15 ведущих холдингов из Китая и разработчиков с Ближнего Востока.

