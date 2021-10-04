Посольство России в Черногории не получило официальной информации по Исмаилову

Посольство России в Черногории пока не получало официальной информации по задержанному Тельману Исмаилову. А также опровергло новость о том, что есть лишь 18 дней на выдачу бизнесмена.

Однако известно, что Исмаилов попросил в Черногории политическое убежище. Об этом рассказала его адвокат Марина Русакова.

Решение по этому вопросу комиссия вынесет 12 ноября. В этот день станет ясно, экстрадируют его или нет.

Тельман Исмаилов был арестован 2 октября. Это решение попытались обжаловать его местные адвокаты. Бизнесмен находится в международном розыске. В России ему предъявили обвинение в организации убийств двух предпринимателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.