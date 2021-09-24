Брошенную коляску с младенцем обнаружили в Нижнем Новгороде

24 сентября, 22:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На одной из улиц Нижнего Новгорода прохожие обнаружили коляску с младенцем. Ребенка доставили в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
"Сообщение о том, что на улице Мончегорской обнаружена коляска с грудным ребенком, поступило в полицию в пятницу в 16:30. Сотрудники полиции сразу же выехали на место", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что ребенка сразу же доставили в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают его родителей.
Все материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних регионального главка МВД. После проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее, 23 сентября, курьер на велосипеде наехал на коляску с ребенком. Инцидент произошел в столице на пересечении улиц Ясеневой и Елецкой. В результате коляска перевернулась, а ребенок получил ссадины, его доставили в больницу. По данному факту СК организовал проверку.
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