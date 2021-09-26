В Москве ищут водителя, сбежавшего от инспекторов ГИБДД

В Москве ищут водителя Мерседеса, который сбежал от сотрудников ГИБДД, прихватив предмет, похожий на пистолет.

Машину остановили на для проверки документов на севере столицы. Однако, вместо того, чтобы показать права, водитель выскочил из автомобиля с предметом в руке, похожим на огнестрельное оружие и сбежал.

По данным информационных агентств, в мерседесе, который беглец бросил, был еще и пассажир. Его задержали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

