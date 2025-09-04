Новости мира: число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне выросло до 17

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне выросло до 17. Два человека умерли в больнице. Об этом сообщили местные СМИ. В списке пострадавших находятся более 20 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии. Вагонетка упала с большой высоты из-за обрыва троса. Она двигалась от смотровой площадки в парке, потеряла управление и врезалась в здание.

Яхта стоимостью около миллиона долларов затонула на северном побережье Турции. Судно съехало со стапелей на пляже в воду и сразу пошло ко дну. В результате никто не пострадал. Владелец, капитан и два члена экипажа, находившиеся на борту, сумели доплыть до берега невредимыми. Предварительными причинами ЧП называют ошибки в расчете высоты яхты, которые привели к проблемам с ее устойчивостью.

