Ребенок погиб при ударе ВСУ по Снигиревке в Николаевской области

Ребенок погиб после ударов ВСУ по Снигиревке в Николаевской области. Еще два человека получили ранения, передает ТАСС.

Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ предприняли новые безуспешные попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении. При этом украинская сторона продолжает нести крупные потери.

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