Главному инженеру дали срок по делу о гибели людей в ТЦ "Времена года" в Москве

Четыре года колонии поселения получил главный инженер компании, которая отвечала за коммуникации в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве. В июле 2023 года там произошел прорыв трубы с кипятком – погибли четыре человека, еще 16 пострадали.

По данным прокуратуры, инженер допустил фатальные нарушения – не устранил критический дефект на опасном производственном объекте. Температура воды в момент аварии достигала 150 градусов, ущерб составил более 27 миллионов рублей.

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