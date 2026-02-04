Новости регионов: поезда из Крыма в Москву задерживаются из-за пожара в Тамбовской области

Два поезда из Крыма в Москву остановлены в пути из-за схода состава и пожара в Тамбовской области. Всего, по данным РЖД, задерживаются 8 пассажирских поездов. По предварительной информации, после сильного взрыва загорелись 5 цистерн с бензином. Пожар до сих пор продолжают тушить. Движение через станцию Кочетовка-2 приостановлено. Информации о пострадавших не поступало, к месту ЧП направлен пожарный поезд. Возбуждено уголовное дело.

В Роскосмосе стартовал новый отбор в отряд космонавтов. Претенденты должны быть не старше 35 лет, при этом ростом не выше 190 сантиметров, но не ниже 150 сантиметров. Также нужно иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук.

