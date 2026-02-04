Новости регионов: сель парализовал движение транспорта в Сочи

В Сочи произошел сход селя, что парализовало движение транспорта. Дороги оказались под водой, что привело к образованию многокилометровых заторов. Местные жители пишут в социальных сетях, что под угрозой обрушения находятся несколько жилых домов, гимназия и детский сад.

В Красноярском крае по примеру Вологодской области вводят ограничения на продажу алкоголя. С 1 марта в регионе будет действовать так называемый сухой закон. Продажа спиртного в магазинах и заведениях на первых этажах многоквартирных домов будет разрешена только с 10:00 до 21:00.

