04 февраля, 06:30Происшествия
Новости мира: туристы в Бразилии застряли на сломанном аттракционе на высоте 60 метров
В Бразилии 40 туристов около двух часов провели на сломавшемся аттракционе на высоте 60 метров. Их эвакуация проводилась с помощью веревок и пожарной лестницы. Спасатели поднялись на конструкцию, закрепили страховочные тросы и начали спуск людей.
В Китае представили самого быстрого в мире робота-гуманоида по имени Болт. Он способен пробежать 10 метров за одну секунду. Робот уже установил мировой рекорд, но пока на беговой дорожке и со страховочными тросами. Его назвали в честь ямайского спринтера Усейна Болта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.