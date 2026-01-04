Три квартиры в жилом доме в Первоуральске загорелись после взрыва газа

В Первоуральске произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме. Предположительно, все случилось из-за нарушения техники безопасности при обращении с оборудованием. В результате взрыва загорелись три квартиры.

На Кубани в городе Горячий Ключ произошла массовая авария. Водитель автомобиля Chery не уступил дорогу BMW, в результате чего BMW вынесло на остановку с людьми. Погибла женщина-пешеход, еще четверо получили травмы.

Мощная снежная буря накрыла несколько регионов, включая Татарстан, Башкирию и Оренбуржье. Из-за нулевой видимости и пурги произошли массовые аварии, в которых погибли как минимум четыре человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.