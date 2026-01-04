Пострадавшего при атаке дронов в Херсонской области ребенка отправили в Москву

12-летнего мальчика, тяжело раненого в результате атаки дронов ВСУ в Херсонской области в новогоднюю ночь, доставили в Москву. Он будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице.

Рейс из Москвы в Каракас вернули в расписание на 11 утра. Параллельно госсекретарь США Марко Рубио не исключил новой военной операции в Венесуэле, что осуждается во многих странах, где проходят акции протеста.

В Москве бесплатная парковка на улицах будет действовать до 10 января включительно. А уже 11 января, за место снова придется платить. Однако, только там, где установлен тариф 380 рублей в час и выше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.