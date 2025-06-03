Жители 47-этажного дома на "Павелецкой" остались без электричества

Жители 47-этажного дома на "Павелецкой" в Москве остались без электричества в результате пожара на подземной парковке жилого комплекса. Там нет света со 2 июня. При этом жильцы уже вызвали полицию и МЧС.

Второй и пятый корпусы дома обесточены полностью. Тем временем в третьем корпусе света нет на нескольких этажах. Управляющая компания пообещала восстановить электроснабжение вечером 3 июня.

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