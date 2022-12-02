Прокуратура начала проверку по факту пожара на судне на Москве-реке

Прокуратура начала проверку по факту пожара на судне в Братееве. На место выехал прокурор, будут выяснять причины возгорания.

К этому моменту пожар полностью ликвидировали, сообщили в МЧС. Пожар распространился на 20 квадратных метров. Судя по кадрам, судно больше непригодно для проживания, так как огонь дошел до нижней палубы.

С борта спасли 42-летнюю женщину. СМИ заявили, что она жила там на постоянной основе. Утром она включила газовую колонку и хотела приготовить чай, но начался пожар.

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