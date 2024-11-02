Новости мира: люди погибли из-за обрушения бетонного козырька в Сербии

В Сербии на железнодорожном вокзале на людей обрушился бетонный козырек. Число погибших к этой минуте увеличилось до 14 человек. Разбор завалов продолжается, в нем задействовано почти 100 спасателей и большое количество техники. На месте ЧП дежурят бригады скорой помощи и пожарные. В связи с трагедией правительство объявило в стране 2 ноября днем траура.

Тем временем в Стамбуле турецкие силовики попытались разогнать протестующих мусульман, которые не пускают направляющиеся в Израиль грузовики с товарами.

Люди требуют от правительства прекратить экономическую поддержку геноцида мусульман в секторе Газа.

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