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Новости

02 ноября, 07:00

Происшествия

Новости мира: люди погибли из-за обрушения бетонного козырька в Сербии

Новости мира: люди погибли из-за обрушения бетонного козырька в Сербии

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В Сербии на железнодорожном вокзале на людей обрушился бетонный козырек. Число погибших к этой минуте увеличилось до 14 человек. Разбор завалов продолжается, в нем задействовано почти 100 спасателей и большое количество техники. На месте ЧП дежурят бригады скорой помощи и пожарные. В связи с трагедией правительство объявило в стране 2 ноября днем траура.

Тем временем в Стамбуле турецкие силовики попытались разогнать протестующих мусульман, которые не пускают направляющиеся в Израиль грузовики с товарами.
Люди требуют от правительства прекратить экономическую поддержку геноцида мусульман в секторе Газа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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