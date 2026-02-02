02 февраля, 15:15Происшествия
В Санкт-Петербурге четвертый день ищут пропавшего 9-летнего мальчика
В Санкт-Петербурге уже четвертый день продолжаются поиски пропавшего 9-летнего мальчика. По данным СМИ, он ушел гулять днем 30 января и не вернулся.
Очевидцы сообщили, что ребенок сел в белый джип с незнакомцем. По предварительным данным, машина принадлежит жителю деревни Яльгелево. К дому хозяина автомобиля сразу же выехала полиция, однако владельца не нашли.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.