В Санкт-Петербурге четвертый день ищут пропавшего 9-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге уже четвертый день продолжаются поиски пропавшего 9-летнего мальчика. По данным СМИ, он ушел гулять днем 30 января и не вернулся.

Очевидцы сообщили, что ребенок сел в белый джип с незнакомцем. По предварительным данным, машина принадлежит жителю деревни Яльгелево. К дому хозяина автомобиля сразу же выехала полиция, однако владельца не нашли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.