30 декабря, 12:30

Минобороны РФ впервые показало кадры ракетного комплекса "Орешник"

Новый ГОСТ обеспечит безопасность на горках для тюбинга

Тайвань заявил о росте военного давления на фоне учений Китая

Трамп заявил, что очень рассержен ударом ВСУ по резиденции Путина

Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

В Госдуму внесли предложение об унификации ценников на продукты

Путин сообщил о продвижении российских войск в зоне СВО

Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через мессенджер MAX

Западные СМИ прокомментировали переговоры Трампа и Зеленского

Западные СМИ сообщили о попытке ЕС подключиться к переговорам по Украине

Министерство обороны России впервые показало кадры ракетного комплекса "Орешник", который заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса прошли переподготовку с использованием современных учебно-тренировочных средств.

Кроме того, в Белоруссии были созданы все условия для размещения вооружения и проживания военных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

