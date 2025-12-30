Минобороны РФ впервые показало кадры ракетного комплекса "Орешник"

Министерство обороны России впервые показало кадры ракетного комплекса "Орешник", который заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса прошли переподготовку с использованием современных учебно-тренировочных средств.

Кроме того, в Белоруссии были созданы все условия для размещения вооружения и проживания военных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

