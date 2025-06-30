Новости мира: в Белграде разобрали баррикады после демонстраций

В Белграде разобрали баррикады после студенческих протестов, а общественный транспорт вошел в график, сообщили местные власти. При этом минувшей ночью город не спал: улицы были перекрыты, а дороги – заблокированы мусорными контейнерами. Демонстранты отказывались отступать до выполнения требований. В их число входило немедленное освобождение ранее задержанных протестующих и досрочные парламентские выборы.

Аэропорт турецкого Измира возобновил работу в обычном режиме. Накануне ее пришлось остановить из-за природных пожаров. Район, где находится авиагавань, заволокло дымом. Самолеты, которые должны были там приземлиться, отправили на запасные аэродромы. Тем временем, огонь вплотную подобрался к жилым домам. В тушении участвуют экипажи 14 вертолетов и 4 самолета. Работа идет медленно из-за сильного ветра.

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