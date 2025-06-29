Новости мира: столкновение участников двух митингов произошло в Белграде

Протесты прошли в центре Белграда. Беспорядки начались после столкновения участников двух акций. Митинг был связан с протестами после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, когда погибли 16 человек. Протестующие требовали отставки президента Сербии Александра Вучича и досрочных выборов. В то же время у здания парламента собрались и сторонники главы государства. Две толпы разделяли сотни метров и металлический забор. В какой-то момент оппозиция снесла заграждения и направилась к полицейскому кордону, где началась провокация стражей порядка.

Между тем массовые акции протеста проходят и в Болгарии. Тысячи жителей Софии выступили против перехода страны на евро. Манифестация началась у здания парламента – рядом с администрацией президента. По мнению участников митинга, еврозона – чужая финансовая система, которая вернет государство во времена Османской империи и частично лишит страну суверенитета. Кроме того, во время акции протеста участники сорвали с мэрии и сожгли украинский флаг, который висел там последние 3 года. На его место вернули национальный триколор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.