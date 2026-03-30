Российский танкер доставил на Кубу 100 тысяч тонн нефти

На Кубу прибыл российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарной помощью. Судно доставило 100 тысяч тонн нефти и сейчас ожидает разгрузки в порту Матансас. Об этом сообщили в российском министерстве энергетики.

Ситуация с топливом на Кубе стала критической после того, как США изолировали страну от поставок углеводородов. На острове периодически полностью отключается электричество. Самолеты перестали летать на Кубу, так как авиакомпаниям нечем заправлять воздушные суда для обратной дороги.

