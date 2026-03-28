Новости мира: Трамп допустил, что США не стоит оказывать поддержку НАТО

НАТО совершила ошибку не поддержав США в военной операции против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на форуме в Майами. В связи с этим он указал, что Вашингтону стоит пересмотреть уровень своей поддержки Североатлантического альянса. Глава Белого дома напомнил, что Штаты тратят сотни миллиардов долларов ежегодно на защиту блока.

На заправках в Индии выстроились очереди. Такой ажиотаж связан с конфликтом на Ближнем Востоке. За последнее время стоимость бензина в стране выросла на 7%. Жители массово запасаются им из-за слухов о возможной нехватке топлива. Полиции приходится регулировать поток людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

