Против экс-замминистра обороны Павла Попова возбудили дело по статье "Мошенничество"

Задержан бывший заместитель министра обороны Павел Попов. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку стройматериалов и других вещей на свой загородный участок за счет парка "Патриот". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.