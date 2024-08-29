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29 августа, 14:15

Политика

Против экс-замминистра обороны Павла Попова возбудили дело по статье "Мошенничество"

Против экс-замминистра обороны Павла Попова возбудили дело по статье "Мошенничество"

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Задержан бывший заместитель министра обороны Павел Попов. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку стройматериалов и других вещей на свой загородный участок за счет парка "Патриот". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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